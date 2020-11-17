كورونا في إيران: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 482 حالة وفاة و 13352 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإسلامية منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وكانت إيران أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلتين للوفيات والإصابات اليومية بكورونا بـ 486 وفاة و13053 إصابة.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 788 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 42 ألفا و 461 حالة.

وأشارت إلى أن5691 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 570 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الليلة الماضية أنه سيتم بدءا من السبت القادم فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.