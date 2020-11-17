أوباما عن ميركل: تتمتع بفطنة وصبر لا يتزعزع

واشنطن-(د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مذكراته عن فترة رئاسته في البيت الأبيض، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها سياسية ذكية واستراتيجية ماهرة.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر اليوم الثلاثاء الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق والتي تحمل عنوان "أرض موعودة"، ويتطرق أوباما في فقرات عن السياسة الخارجية بالكتاب لعدة لقاءات جمعت بينه وبين أنجيلا ميركل.

وجاء عن ميركل في مذكرات أوباما: "عيون ميركل كانت كبيرة وزرقاء زاهية، استطاعت التناوب على التعبير بالإحباط والتسلية والتلميحات بالقلق".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق عن المستشارة الألمانية أن "ميركل صعدت بشكل منهجي ومنظم في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ممثل يمين-الوسط بمزيج من المهارة التنظيمية والفطنة الاستراتيجية والصبر الذي لا يتزعزع".

وأشار أوباما في مذكراته إلى أنه كلما زادت معرفته بها، صارت شخصية أكثر لطفا تجاهه، وأضاف: "وجدتها جديرة بالثقة وصادقة ودقيقة فكريا وودودة بطبيعتها".

وأوضح أوباما في مذكراته أنه يتأمل أوروبا بصفتها تكتلا وشريكا داعما للولايات المتحدة الأمريكية في مسرح الأحداث العالمي، لافتا إلى أن هذه القدرة مرتبطة بشكل كبير بالتعاون بين ألمانيا وفرنسا.

وبشكل عام يوضح الكتاب تعليم أوباما السياسي ورحلته إلى أن أصبح الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك "اللحظات المهمة لولايته الأولى التاريخية كرئيس"، حسبما أعلنت دار نشر "بنجوين راندوم هاوس" في بيان.

كما تناول الرئيس الأمريكي السابق في مذكراته أيضا أفكاره بشأن قرار قتل أسامة بن لادن والأزمة المالية العالمية وانفجار منصة النفط البحرية "ديب ووتر هوريزون".

وقال أوباما في بيان تم نشره أمس الاثنين "لقد حاولت تقديم رواية صادقة لحملتي الرئاسية والفترة التي قضيتها في المنصب: الأحداث المهمة والأشخاص الذين شكلوها، ووجهة نظري فيما قمت به بشكل صحيح والأخطاء التي ارتكبتها، والقوى السياسية والاقتصادية والثقافية التي واجهتها أنا وفريقي آنذاك- وتلك التي لا نزال نواجهها كدولة حتى الآن".

وأضاف الرئيس السابق الذي تولى الحكم، قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب، في الفترة بين عامي 2009 و2017 "لقد حاولت أن أقدم للقراء تصورا للرحلة الشخصية التي مررت بها أنا و(زوجتي) ميشيل خلال تلك السنوات".

ومن المقرر أن يطرح الكتاب الذي يتألف من 768 صفحة بالتزامن بـ25 لغة، من بينها الألمانية، كما سيكون متاحا ككتاب صوتي يقرأه الرئيس السابق أوباما.

ولم يتم تحديد موعد لطرح الجزء الثاني والأخير من مذكرات أوباما.

وكتب أوباما كتابين من قبل، هما "أحلام من والدي" وتم نشره عام 1995 و"جرأة الأمل" وتم نشره عام 2006 .