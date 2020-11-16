الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي تصرّف بـ"دافع إرهابي"

وكالات

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، مساء اليوم الاثنين، بأن حادث إطلاق نار وقع في محيط السفارة السعودية في لاهاي بهولندا، الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة الهولندية، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ"دافع إرهابي".

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عامًا الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وقالت الشرطة الهولندية إن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".