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رئيس الوزراء الباكستاني: هذا هو الوقت الذي يجب فيه أخذ الاحتياطات لمواجهة كورونا

03:44 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الباكستاني: هذا هو الوقت الذي يجب فيه أخذ الاحتياطات لمواجهة كورونا

عمران خان

إسلام آباد- (د ب أ):

قدم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إحاطة إعلامية للمواطنين اليوم الاثنين، وذلك بعد اجتماعه مع لجنة التنسيق الوطنية، بشأن انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية أن رئيس الوزراء حث المواطنين على الالتزام، بصورة صارمة، بإجراءات العمل القياسية الخاصة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، حيث قال إن الحالات في باكستان زادت أربعة أضعاف.

وقال إن "هذا هو الوقت الذي يجب فيه أخذ الاحتياطات. إذا قمنا بذلك، فسنتمكن من إبطاء (انتشار) الفيروس، مثلما حدث من قبل عندما نجونا بسبب أخذ الاحتياطات، وقد حان الوقت من جديد".

وقال عمران إن باكستان لم تكن قادرة على تجنب انتشار حالات الوفاة على نطاق واسع فحسب، بل نجا اقتصادها أيضا بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وأضاف: "ولكن للأسف وجدنا أن الحالات لدينا ارتفعت أربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين. كما قفز عدد الوفيات اليومية الذي كنا نسجله وكان يتراوح بين ست وسبع حالات، إلى 25 حالة".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد تعافينا من قبل لأننا اتخذنا الاحتياطات مبكرا، وعندما بدأنا في إعادة فتح (الاقتصاد)، اتبع المواطنون إجراءات العمل القياسية".

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