أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الهند تسجل 30548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة

07:11 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
الهند تسجل 30548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 30 ألفا و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و845 ألفا و127 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 435 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و70 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 465 ألفا و478 شخصا.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و249 ألفا و579 شخصا، بزيادة قدرها 43 ألفا و851 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا