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حصيلة إصابات كورونا في العالم تتخطى 54 مليون حالة

07:16 م الأحد 15 نوفمبر 2020
حصيلة إصابات كورونا في العالم تتخطى 54 مليون حالة

إصابات كورونا

واشنطن - (د ب أ)


استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، عند 54 مليونًا و46 ألفًا و529 شخصًا حتى الساعة 13:44 بحسب التوقيت العالمي الموحد اليوم الأحد.

كما استقر إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، عند مليون و313 ألفًا و201 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو.

إصابات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19

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  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

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