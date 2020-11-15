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جوبا تتعهد مواصلة جهودها لإلحاق بقية الحركات بعملية السلام السودانية

03:40 م الأحد 15 نوفمبر 2020
جوبا تتعهد مواصلة جهودها لإلحاق بقية الحركات بعملية السلام السودانية

السودان

الخرطوم - أ ش أ

أكد توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان أن الوساطة ستواصل جهودها من أجل إلحاق بقية الحركات السودانية بعملية السلام، منوها بأن وصول عبدالواحد محمد نور رئيس "حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور" إلى أوغندا يمثل خطوة في سبيل استكمال السلام.

وأعرب قلواك - في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالتزامن مع وصول قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى الخرطوم - عن سعادته بوصول قادة أطراف العملية السلمية إلى السودان، للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان في إنجاز السلام في السودان، مشددا على أن الاستقرار في السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان.

وأشاد بدور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا، في التوصل إلى هذا السلام الذي ظل ينتظره السودانيون طويلاََ.

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السودان الحركات السودانية ملية السلام السودانية

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