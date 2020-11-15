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إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

01:41 م الأحد 15 نوفمبر 2020
إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

فيروس كورونا في ايران

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة و 12543 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها إيران منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 762 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 41 ألفا و 493 حالة.

وأشارت إلى أن 5666 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 558 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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