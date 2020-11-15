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الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحركة حماس

10:46 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحركة حماس

طيران الاحتلال الاسرائيلي

غزة - (د ب أ):

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفتين من القطاع، دون وقوع إصابات في الجانبين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أرض زراعية في أطراف مدينة رفح جنوب القطاع فيما قصفت المدفعية موقعي رصد وسط وشمال القطاع.

وبحسب المصادر، خلفت الهجمات أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، في وقت سابق :"ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، شنت مقاتلات ومروحيات حربية، بالإضافة إلى دبابات، غارات على بنية تحتية تحت أرضية ومواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية بعد مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

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