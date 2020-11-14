فرنسا.. مقتل شخصين وإصابة ثالث في عملية طعن بمدينة شوليه

وكالات:

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، في عملية طعن بمدينة شوليه وسط غرب فرنسا.

وذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، اليوم السبت أنه "قتل شخصان وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر قيام فرد بتنفيذ عملية طعن بمدينة شوليه".

وكشفت الصحيفة، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن.

وبحسب صحيفة لوفيجارو قام شخص بطعن رجل يبلغ من العمر 83 عاما مما أدى لوفاته بعد نقله للمستشفى ثم طعن امرأة تبلغ من العمر 81 عاما مما أدى لإصابتها بجراح خطرة قبل أن يطعن رجل ثالث خمسيني ما أدى لمقتله على الفور.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر في الشرطة إن المشتبه به الرئيس الذي تم إلقاء القبض عليه في منزله يبلغ من العمر 35 عاما وهو معروف بسجله الإجرامي.

وأضافت لوفيجارو أن دوافع العملية التي نفّذت بآلة حادة قاطعة ما زالت مبهمة في الوقت الذي ترجح فيه فرضية العمل الإجرامي نظرا للسجل الإجرامي للمعتدي ولظروف الحادثة.