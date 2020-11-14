وزيرة إسبانية: لقاح كورونا هو بصيص الضوء الذى ظهر في نهاية النفق

مدريد - (د ب أ)

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، إن التقدم الذى يتم إحرازه في تطوير لقاح (كوفيد-19) سيعزز ثقة الأعمال والانتعاش الاقتصادي من خلال إظهار إمكانية السيطرة على الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت كالبينو في تصريحات عبر الإنترنت لمنتدى الأعمال في برشلونة اليوم السبت: "إنها أخبار إيجابية لأنها تولد الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين الذين يمكنهم رؤية هذا البصيص من الضوء في نهاية النفق، بصيص الأمل هذا، ويمنحهم حافزا أكبر للصمود ومواجهة الأشهر المقبلة".

وتتوقع الحكومة الإسبانية أن الاقتصاد سيعود للنمو بنسبة تزيد عن 7% العام المقبل بعد معاناته من انكماش قد يتجاوز 11% في 2020 بسبب الجائحة.

وأوضحت كالبينو أن الأخبار الإيجابية حول فعالية اللقاح الذي تطوره شركة فايزر تساعد على إزالة عدم اليقين بشأن مسار الجائحة الذى يهدد باضطراب التوقعات الاقتصادية.