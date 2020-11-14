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البرازيل: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 5.8 مليون شخص

06:17 ص السبت 14 نوفمبر 2020
البرازيل: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 5.8 مليون شخص

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 29 ألفا و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 حالة وفاة خلال الـ 24ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل تجاوزت عتبة الـ 5.8 مليون حالة، ووصلت إلى 5 ملايين و810 آلاف و652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 164 ألفا و737 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، كما سجلت ثاني أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.​

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