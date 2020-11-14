التحالف العربي: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكان التحالف العربي أعلن يوم الخميس أن قواته أحبطت 5 هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في غضون حوالي 24 ساعة.

والأربعاء أعلن التحالف العربي رصد قواته البحرية محاولة من قبل الحوثيين لتنفيذ "عمل عدائي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، تم إطلاقهما من محافظة الحديدة".

وأكد اندلاع حريق في محطة لتوزيع المنتجات النفطية في منطقة جازان جنوب المملكة نتيجة هذا الهجوم.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.​