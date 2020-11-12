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الكرملين: قوات حفظ السلام في إقليم "قره باغ" ستكون روسية

03:43 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الكرملين: قوات حفظ السلام في إقليم "قره باغ" ستكون روسية

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن قوات حفظ السلام في إقليم قره باغ ستكون روسية، وأن التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان.

وقال بيسكوف ،في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس ردا على تصريحات أنقرة حول مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في قره باغ،: "يمكننا الافتراض أن هناك بعض الاختلافات في الفهم ، فقوات حفظ السلام هي قوات الجيش الروسي المنتشر في منطقة التماس بين الطرفين (الأذربيجاني والأرمني)، وسيكون التفاعل مع الجيش التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي أذربيجان".

وأشار إلى أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في قره باغ، "ليس فقط موضوعا للنقاش بين موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم الاتفاق عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان".

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،في تصريح اليوم الخميس، أن المراقبين الأتراك لن يكونوا متواجدين في قره باغ، وأن عمل المراقبين الروس والأتراك، سيكون عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة.

هذا المحتوى من

قوات حفظ السلام قره باغ أرمينيا أذربيجان روسيا

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