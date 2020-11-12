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نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

10:29 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وكالات:

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، نقل إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، مبينة أنه وبعد عودته إلى منزله، قرر الانتقال للمستشفى حتى يعزل نفسه، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت المتحدثة لوكالة "رويترز" أن الوضع الصحي للرئيس ليس خطيرا.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا، بلغ 11057 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 10746 حالة سجلت في 7 نوفمبر.

وكشف أنه تم الإبلاغ عن 198 حالة وفاة جديدة، موضحا أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 500865 إصابة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 9145.

فلاديمير زيلينسكي فيروس كورونا كوفيد 19

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