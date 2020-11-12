إسبانيا تفرض قيودًا جديدة على دخول الأجانب للبلاد اعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري

مدريد - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الإسبانية عن فرض قيود جديدة على دخول الأجانب للبلاد اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري، وخاصة القادمين من بلدان ذات مستويات عالية للإصابات بفيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن كل مسافر قادم من بلد فيه نسبة انتشار عالية للفيروس، سيتعين عليه تقديم نتائج سلبية مؤكدة لاختبار فيروس كورونا الذي يجب أن يخضع له في فترة لا تزيد عن 72 ساعة قبل تاريخ قدومه.

وسيتم فحص كل مسافر قادم لإسبانيا وقياس درجة حرارته، وإخضاعه لاختبار فيروس كورونا في المطار في حال الاشتباه بإصابته بالفيروس.

وصنفت إسبانيا كل الدول إلى فئات بناء على عدد الإصابات في كل 100 ألف من السكان خلال الأيام الـ14 الأخيرة في كل دولة.

وستسمح أو سترفض السلطات الإسبانية دخول أراضي المملكة تبعا لتلك الإحصاءات وستطبق معايير مختلفة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والدول من خارجه.

يذكر أن إسبانيا سجلت أكثر من 1.44 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 40 ألف حالة.