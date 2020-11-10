فوكس نيوز تقطع بث مؤتمر صحفي للبيت الأبيض بعد مزاعم وجود "تصويت غير قانوني" دون دليل

واشنطن- (بي بي سي):

قطعت قناة فوكس نيوز بث مؤتمر صحفي عندما بدأت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني التحدث عن "تصويت غير قانوني"، دون تقديم أي دليل.

وقال مذيع الأخبار نيل كافوتو "ما لم يكن لديها مزيد من التفاصيل و الأدلة لدعم هذا الإدعاء ... لا يمكنني الاستمرار في بث ذلك".

وأضاف "هذا اتهام خطير".

وقبل أن تتولى منصب المتحدثة باسم ترامب في أبريل الماضي، كانت ماكناني مدافعة متمرسة عن ترامب.