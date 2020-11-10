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بعد هدنة قره باغ.. روسيا: لا قوات تركية بموجب اتفاق السلام

01:51 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بعد هدنة قره باغ.. روسيا: لا قوات تركية بموجب اتفاق السلام

الكرملين

موسكو- (د ب أ):

أكد الكرملين أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يتضمن نشر أي قوات حفظ سلام تركية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف: "لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق الثلاثاء أنه سيتم إقامة مركز لقوات حفظ سلام "بجنود روس وأتراك في الخدمة"، وأضاف أن تركيا ستلعب دورا في مراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء التوصل إلى الاتفاق في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على قره باغ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

الكرملين موسكو قره باغ تركيا

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