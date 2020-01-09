نانسي بيلوسي: لا اعتقد أن قتل سليماني جعل واشنطن أكثر أمنًا

وكالات:

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تجعل البلاد أكثر أمنًا بقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الجمعة الماضية، في بغداد.

وقالت في مؤتمر صحفي أسبوعي، عقدته اليوم "لا أعتقد... أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه".

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل قاسم سليماني صباح الجمعة في غارة جوية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي، الجمعة، أن القصف جاء بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وجد محللون سياسيون أنه هناك الكثير من الأسباب التي تفسر اقدام واشنطن على هذه الخطوة رغم تبعاتها الخطيرة بالنظر إلى تعهد إيران بالانتقام من الولايات المتحدة، والرد بقسوة على ما اعتبرته "جريمة بشعة".