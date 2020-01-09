أنقرة بعد اجتماع القاهرة: "لنا الحق في أن نكون أصحاب كلمة بالمنطقة"

أنقرة- (د ب أ):

انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اجتماعا عُقد أمس الأربعاء في القاهرة حول الأوضاع في البحر المتوسط وليبيا بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الإقليمية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "البيان الصادر عن الاجتماع مبني بالكامل على أطروحات غير واقعية".

وأضاف أن "مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان"، وفق ما نقلته الأناضول.

كما اعتبرت أن "هاتين المذكرتين تعدان بمثابة رد على الأطراف الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط".

وذكرت أن "بيان اجتماع القاهرة أظهر مجددا مدى صواب خطوات أنقرة في شرق المتوسط".

وأكّدت أن "تركيا لها الحق في أن تكون صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط".

وجددت تأكيدها على استعداد تركيا "للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة للتعاون وليس للصراع".

ومساء أمس الأربعاء، انعقد في القاهرة اجتماع لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث مجمل التطورات في البحر المتوسط وليبيا.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن "توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدوليط.

وأكد الوزراء أن هاتين المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من "تقويض الاستقرار الإقليمي"، وأن كليهما يعتبر لاغيا وباطلا.

كانت تركيا أبرمت اتفاقًا مع حكومة فايز السراج، يسمح بنشر جنود أتراك على الأراضي الليبية والدفاع عن العاصمة الليبية طرابلس، في وجه الحملة العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي بقيادة المُشير خليفة حفتر.

وأثارت الخطوة انزعاج دوليًا واسعًا. وفي وقت سابق، أدانت مصر في بيان شديد اللهجة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُحذرة أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس الماضي، إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، بما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأكّدت أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ"، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي.