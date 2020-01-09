رغم التصعيد.. ألمانيا: انفراجة "هائلة" في الصراع بين واشنطن وطهران

برلين- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يرى دلالات بسيطة على وجود انفراجة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، كرد فعل على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، من قبل الولايات المتحدة، مما رشح المنطقة للانفجار.

وصرّح ماس للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، صباح الخميس: "بكل تأكيد انفرج الوضع بشكل هائل في الساعات الأخيرة".

ورأى ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الانفراج له علاقة بالعرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "بشكل أو بآخر" لإيران للدخول في حوار.

تابع ماس أن الرئيس الأمريكي "يريد التحدث عن الدور الإقليمي لإيران، وعن برنامج الصواريخ الباليستية "، إضافة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف الوزير الألماني: "لدينا نفس الأهداف، لا يجوز لإيران أن تمتلك قنبلة نووية".