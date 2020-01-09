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موريسون: أستراليا ستبقي على مهمتها العسكرية في العراق

06:56 ص الخميس 09 يناير 2020
موريسون: أستراليا ستبقي على مهمتها العسكرية في العراق

سكوت موريسون

سيدني - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إن بلاده ستبقي على مهمتها العسكرية في العراق، رغم الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق أمس.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء اجتمعت في كانبرا اليوم لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال موريسون عقب الاجتماع إن أستراليا لا تزال ملتزمة بمكافحة تنظيم داعش في العراق، "لكن الحكومة ستظل تراقب الوضع عن كثب".

وأضاف: "الوقف الفوري للأعمال القتالية التي شهدناها أمس وطبيعة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعلومات الاستخباراتية التي لدينا، تعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ مهمتنا التي حددناها لأنفسنا في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن أستراليا لديها نحو 300 جندي وموظف دبلوماسي في العراق.

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