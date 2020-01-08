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بعد الهجوم الإيراني.. ظريف: لا نسعى للتصعيد أو الحرب

04:43 ص الأربعاء 08 يناير 2020
بعد الهجوم الإيراني.. ظريف: لا نسعى للتصعيد أو الحرب

محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تسعى للتصعيد أو الحرب، ولكن طهران تدافع عن نفسها ضد أي عدوان.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.

محمد جواد ظريف الهجوم الإيراني الحرس الثوري العراق

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