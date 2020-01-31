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جيش الاحتلال يعلن التصدي لقصف صاروخي من قطاع غزة

08:53 م الجمعة 31 يناير 2020
جيش الاحتلال يعلن التصدي لقصف صاروخي من قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن التصدي لقصف صاروخي من قطاع غزة

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدة، اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ونشر جيش الاحتلال تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة وقرب الحدود مع قطاع غزة، لمواجهة أي ردة فعل فلسطينية بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وكان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال لدولة الاحتلال بنيامين نتانياهو وعد قبيل انتخابات سبتمبر الماضي بضم المنطقة. ودعمت الخطة الأميركية وعد نتانياهو.

واندلعت احتجاجات الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة رفضا للخطة الأميركية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في آخر إحصائية له عن تعامل طواقمه مع 41 إصابة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

قصف صاروخي قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي
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