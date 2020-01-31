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الأردن يجلي رعاياه من ووهان جراء فيروس كورونا

08:48 م الجمعة 31 يناير 2020
الأردن يجلي رعاياه من ووهان جراء فيروس كورونا

مدينة ووهان الصينية

عمان - (د ب أ):

أجلى الأردن رعاياه من مدينة ووهان الصينية التي يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقال اليوم الجمعة مسؤول بوزارة النقل الأردنية إن طائرة الإجلاء غادرت ووهان ومن المتوقع أن تصل عمان في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب التقارير الإعلامية، هناك ما بين سبعين إلى مئة أردني في ووهان.

الأردن ووهان فيروس كورونا الصين

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