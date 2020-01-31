موسكو: تتواصل مع السعودية والإمارات وإيران بشأن كورونا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه على اتصال دائم بزملائه من السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا في الصين.

وقال نوفاك للصحفيين، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية "لقد ناقشنا ذلك عدة مرات مع الوزير السعودي [وزير الطاقة]. لقد تحدثنا بالأمن لساعة كاملة، واليوم تحدثنا نصف ساعة وبحثنا الموقف بجدية".

وتابع نوفاك: "نحن على اتصال دائم، ليس فقط مع السعودية، ولكن مع الإمارات. تحدثنا اليوم مع ممثلي إيران. نحن نراقب ونسيطر على الوضع".