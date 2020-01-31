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بريطانيا تعرب عن قلقها من اتجاه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية

07:04 م الجمعة 31 يناير 2020
بريطانيا تعرب عن قلقها من اتجاه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية

دومينيك راب

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده قلقة من احتمال قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أي خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.

وتابع راب في بيان، نقلته وكالة رويترز "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقال البيان "أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي. أي تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".

دومينيك راب الضفة الغربية إسرائيل بريطانيا

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