قصة تمزيق العلم التركي في البرلمان الأوروبي: "ملطخ بالدماء" (فيديو)

وكالات:

وقف نائب بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، ومزق ورقة مطبوع عليها العلم التركي خلال جلسة برلمانية تناقش أوضاع المهاجرين في الجزر اليونانية.

النائب اليوناني المستقل يوانيس لاغوس، انتقد تركيا بشدة خلال الجلسة، ووجه كلماته للمجلس "لا تحرصون إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول: إلى الخارج، أيها الأتراك".

استنكرت تركيا التصرف بشدة، وذلك في بيان اليوم الخميس واعتبرته تصرفا عنصريا، يزيد حالة التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عبر حسابه على تويتر: "العقول العنصرية تعرف أننا نكسر أصابع من يقتربون من علمنا. ليتعلم أطفال أوروبا المدللون أن يعرفوا مكانهم. يجب أن تقول أوروبا 'كفى' للعدائية تجاه الإسلام".

وأضاف "ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بما هو مناسب إزاء هذا المهرج".

وحاول مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور الذي أجرى الأسبوع الماضي أول زيارة له إلى هذا البلد، أن يهدئ التوتر على تويتر.

وكتب في تغريدة "لا شيء يبرر تمزيق علم...هذا عمل مؤسف. خطاب اليمين المتطرف الاعتيادي الكاره للإسلام غير مرحب به في بروكسل".

تأتي الواقعة في ظل الحديث عن الأوضاع المزرية للاجئين في الجزر اليونانية، وسط شكاوى متكررة من المواطنين أنفسهم من ارتفاع معدلات الجريمة.

ويزيد ذلك من التوتر الكبير بين أنقرة وأثينا بسبب التنقيب التركي غير المشروع في مياه جزيرة قبرص، وهو ما اعتبرها الاتحاد الأوروبي عمليات تنقيب غير مشروعة.