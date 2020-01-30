بريطانيا: مازالنا ننتظر موافقة الصين لإجلاء مواطنينا من "ووهان"

لندن - أ ش أ

قال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة مازالت تنتظر موافقة السلطات الصينية من أجل إجلاء مواطني بلاده من مدينة "ووهان" بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد بها، معربًا عن تفاؤله من إمكانية البدء في عملية الإجلاء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف راب - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن سلطات بلاده تعمل بلا كلل على مدار الساعة طوال أيام الإسبوع من أجل الوصول إلى جميع الرعايا البريطانيين في مدينة "ووهان" ونقلهم إلى نقطة تجمع ومن ثم إلى طائرة مستأجرة استعدادًا لإعادتهم للمملكة المتحدة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.