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"شائعات".. موريتانيا تنفي إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها

12:36 م الخميس 30 يناير 2020
"شائعات".. موريتانيا تنفي إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها

وزارة الدفاع الموريتانية

نواكشوط- (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الموريتانية، الخميس، إنشاء الإمارات العربية المتحدة قاعدة عسكرية شمال البلاد.

ونفى مصدر مقرب من وزارة الدفاع ما وصفها بـ "الشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض المواقع الالكترونية والصفحات الافتراضية حول إنشاء دولة الإمارات لقاعدة عسكرية شمال البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم عن المصدر قوله إن "موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، موضحا أن هذه العلاقات تقوم على" مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري".

وزارة الدفاع الموريتانية موريتانيا الإمارات

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