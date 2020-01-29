ترامب يعتزم توقيع اتفاق التجارة المعدل مع المكسيك وكندا اليوم

واشنطن - (د ب أ)

توقع مراقبون إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التوقيع على اتفاق تجاري معدل بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليصبح قانونًا، وذلك في مراسم تقام اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض ليزيل بذلك عقبة كبرى أمام الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق تحديثا لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة قبل 25 عامًا، ويشمل قواعد جديدة حول التجارة والتكنولوجيا الرقمية التي لم تكن موجودة وقت توقيع الاتفاقية السابقة.

كما توجد قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة في الاتفاق الجديد، والتي يمكن أن تنقل الوظائف من المكسيك إلى أمريكا وكندا، فضلا عن شروط أكثر صرامة بشأن بلد المنشأ.

وكانت اتفاقية نافتا مثيرة للجدل لفترة طويلة، وسط اتهامات من النقابات العمالية وبعض الشعبويين الاقتصاديين، بأنها أنهت بعض الوظائف ذات الأجر الجيد في الولايات المتحدة، حتى مع أنها عززت الناتج الاقتصادي الكلي وخلقت فرص عمل جديدة.

ولم تصدق كندا بعد على الاتفاق الجديد، ولكن التشريع تحرك هذا الأسبوع في اوتاوا، بينما أنهت المكسيك عملية التصديق عندها.