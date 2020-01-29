الصين: ارتفاع الحالات المُصابة بالفيروس القاتل إلى 6078 حالة

بكين- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 6078 حالة، بحسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني، الأربعاء.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين سجلت أول حالات إصابة بالفيروس لأجانب.

وأضاف أنه يجرى علاج مواطنين استراليين وطالب باكستاني وشخصين حضرا من هونج كونج في مستشفيات جوانجدونج، وحالتهم " مستقرة".