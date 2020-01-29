أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الصين: ارتفاع الحالات المُصابة بالفيروس القاتل إلى 6078 حالة

03:15 م الأربعاء 29 يناير 2020
الصين: ارتفاع الحالات المُصابة بالفيروس القاتل إلى 6078 حالة

فيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 6078 حالة، بحسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني، الأربعاء.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين سجلت أول حالات إصابة بالفيروس لأجانب.

وأضاف أنه يجرى علاج مواطنين استراليين وطالب باكستاني وشخصين حضرا من هونج كونج في مستشفيات جوانجدونج، وحالتهم " مستقرة".

فيروس كورونا بكين الصين

الخبر التالى:

في 20 صورة.. كيف حول "كورونا" ووهان الصينية إلى مدينة أشباح؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان