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خريطة مُحدّثة: كورونا القاتل يواصل الانتشار ويدق باب العرب (تفاعلي)

12:52 م الأربعاء 29 يناير 2020
خريطة مُحدّثة: كورونا القاتل يواصل الانتشار ويدق باب العرب (تفاعلي)

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج العربي في أقل من شهر، مع تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السُلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينها إصابات في دول: "اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام، كندا، فرنسا، ألمانيا، كمبوديا، تايلاند، تايوان، نيبال، سريلانكا، والإمارات"، و132 حالة وفاة في الصين وحدها.

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان -سابع أكبر مدينة في الصين- من سوق لبيع المأكولات البحرية بالجُملة، لينتشرسريعًا إلى 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية. وتم تسجيل أغلب الوفيات حتى الآن في مقاطعة "هوبي"، إلى جانب حالة واحدة في مقاطعتي "خنان"، و"هاينان" والعاصمة بكين، إضافة إلى تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج، و7 حالات في منطقة ماكاو، و8 في مقاطعة تايوان، وفق البيانات الرسمية المُعلنة.

ومنذ انطلاقه من سوق "هونان" الصيني وحتى وصوله إلى دولة الإمارات، نرصد في الخريطة التفاعلية التالية مواقع انتشار الفيروس القاتل حتى الآن:

فيروس كورونا آسيا أوروبا أفريقيا الخليج العربي الالتهاب الرئوي

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