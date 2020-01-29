تركيا: خطة السلام الأمريكية ولدت ميتة

القاهرة- (وكالات):

اعتبرت تركيا أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، لحلّ النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ولدت ميتة"، واصفة إياها بأنها "خطة احتلال" تهدف إلى تقويض الآمال بإمكان التوصل إلى إقامة دولتين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "خطة السلام الأمريكية المزعومة ولدت ميتة"، مضيفة إنها "خطة ضمّ (للأراضي) تهدف إلى نسف حل إقامة الدولتين وإلى سلب الأراضي الفلسطينية".

وأضافت "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأرضه (...) لن نقبل أي شيء يضفي الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي والاضطهاد. سندعم دائماً الفلسطينيين". وتابعت الوزارة "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط أبداً من دون إنهاء سياسات الاحتلال. لن ندعم أبدا أي خطة لا يقبلها الفلسطينيون". ومساء تجمّع حشد أمام قنصلية الولايات المتحدة في اسطنبول مرددين هتاف "تسقط إسرائيل، تسقط أمريكا".