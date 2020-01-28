أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

هونج كونج تلغي الرحلات البرية إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا الجديد

12:22 م الثلاثاء 28 يناير 2020
هونج كونج تلغي الرحلات البرية إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

هونج كونج- (د ب ا):

أعلنت هونج كونج اليوم الثلاثاء أنه تم إلغاء خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقد أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مؤتمر صحفي وهى ترتدي قناعا للوجه عن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حظر حركة النقل الجوي وأشكال الانتقال الفردي الأخرى.

فيروس كورونا هونج كونج الصين إلغاء الرحلات إلي الصين

الخبر التالى:

اليابان: أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد لم يزر الصين من قبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليابان: أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد لم يزر الصين من قبل