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التحالف العربي يعلن عن جسر جوي لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

10:32 م الإثنين 27 يناير 2020
التحالف العربي يعلن عن جسر جوي لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

وكالات

أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن جسر جوي، لنقل المرضى ضمن جهود التحالف للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، بثته "العربية" أن الجسر الجوي سوف ينقل المرضى والمصابون من اليمن إلى مصر والأردن لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية والأمراض المستعصية.

ومن المقرر أن يتعاون التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مع منظمة الصحة العالمية لإغاثة المرضى في اليمن.

التحالف العربي الأردن اليمن جسر جوي

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