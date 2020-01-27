أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

روسيا تطرد مواطنًا يابانيًا بعد اتهامه بالتجسس

06:51 م الإثنين 27 يناير 2020
روسيا تطرد مواطنًا يابانيًا بعد اتهامه بالتجسس

الشرطة العسكرية الروسية - ارشيفية

موسكو - (د ب أ)

طردت روسيا، مواطنًا يابانيًا، الشهر الماضي بزعم أن هذا الشخص، الذي دخل البلاد بتأشيرة صحفي، سعى للحصول على معلومات عسكرية سرية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنه تم اعتقال هذا الشخص في مدينة فلاديفوستك في أقصى شرق روسيا يوم 25 ديسمبر خلال محاولة لجمع معلومات عن القدرات العسكرية الروسية في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "وزارة الخارجية استدعت مستشارا للسفارة اليابانية في موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على الأعمال غير القانونية التي قام بها المواطن الياباني."

وقال التقرير إن السلطات الروسية أمرت الجاسوس المشتبه به بمغادرة روسيا مضيفا أنه استجاب بعد يوم من اعتقاله.

روسيا الشرطة الروسية مدينة فلاديفوستك

الخبر التالى:

سفينتا إنقاذ تحملان 484 مهاجرًا تنتظران السماح لهما بالرسو في إيطاليا أو مالطا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب يكشف موعد إعلان صفقة القرن: منطقية جدًا للجميع