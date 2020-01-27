روسيا تطرد مواطنًا يابانيًا بعد اتهامه بالتجسس

موسكو - (د ب أ)

طردت روسيا، مواطنًا يابانيًا، الشهر الماضي بزعم أن هذا الشخص، الذي دخل البلاد بتأشيرة صحفي، سعى للحصول على معلومات عسكرية سرية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنه تم اعتقال هذا الشخص في مدينة فلاديفوستك في أقصى شرق روسيا يوم 25 ديسمبر خلال محاولة لجمع معلومات عن القدرات العسكرية الروسية في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "وزارة الخارجية استدعت مستشارا للسفارة اليابانية في موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على الأعمال غير القانونية التي قام بها المواطن الياباني."

وقال التقرير إن السلطات الروسية أمرت الجاسوس المشتبه به بمغادرة روسيا مضيفا أنه استجاب بعد يوم من اعتقاله.