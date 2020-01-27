الصين تبدأ اختبارات على اثنين من مثبطات "كورونا"

بكين - أ ش أ

بدأت الصين إجراء اختبارات على اثنين من المثبطات قام بتطويرهما خبير ألماني يجري بحوثا على فيروس كورونا الجديد.

وذكرت مجموعة الصين الإعلامية تشاينا ميديا جروب، اليوم الاثنين، أن الخبير الألماني الأستاذ في جامعة "لوبيك" رولف هيلغنفلد وفريقه كرسوا أنفسهم للبحث عن مثبطات فيروس "سارس- كورونا" لعدة أعوام، لافتة إلى أن المثبطات التي تم تطويرها تستخدم "البروتياز" لتعمل على الفيروس لمنع تكسير البروتين، وبهذا يتم منع تشكيل الفيروس الناضج.

وأثبت التحضيرات التي طورها الفريق فعاليتها على الفئران المصابة بفيروس "سارس- كورونا" واستقرارها في التجارب على الخلايا البشرية.

وقال هيلغنفلد إن التجارب المتعلقة بفيروس كورونا الجديد سيتم اختبارها على الفئران، وسيتم تنفيذ تجارب سمية للقضاء على التأثيرات الجانبية التي يكمن أن تحدثها العقاقير، قبل البدء في عملية الإنتاج الضخم.

وكان العلماء توصلوا إلى أن فيروس كورونا الجديد يتشابه بنسبة 80% مع فيروس سارس- كورونا، وأن التشابه بين البروتياز في الفيروسين يصل إلى حوالي 96%.

ويعد فيروس كورونا من الفيروسات التي تمنع نفسها ذاتيا من الانتشار، حيث بعد فترة من الوقت، عندما ينتج عدد كاف من الأشخاص مضادات حيوية يمكن تقييد الانتشار المستمر للفيروس، وبهذا ينتهي انتشار الوباء.