ترامب: لن نرفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء السبت، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها، فيما بدا أنه رد على مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها بالإنجليزية ولاحقا بالفارسية "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات... لا شكرا!"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، بنشر مقتطف من مقابلة دير شبيجل التي نشرت يوم الجمعة قال فيه إن إيران لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أمريكا إذا تم رفع العقوبات.

وعلّق ظريف على المقتطف بتغريدة قال فيها "سيكون من الأفضل لدونالد ترامب أن يبني بياناته وقراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية على الحقائق وليس على عناوين أخبار فوكس نيوز أو ما يقوله مترجموه باللغة الفارسية".

ووصلت درجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في عقود بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير مما دفع إيران لإطلاق صواريخ على قواعد في العراق تضم قوات أمريكية بعد أيام.

وكان التوتر يتصاعد بالفعل بين الدولتين منذ أن أعلن ترامب في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي قلصت صادرات النفط بشدة وأضعفت الاقتصاد الإيراني.