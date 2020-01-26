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بسبب فيروس كورونا.. الصين تعلق التجارة في منتجات الحيوانات البرية

10:40 ص الأحد 26 يناير 2020
بسبب فيروس كورونا.. الصين تعلق التجارة في منتجات الحيوانات البرية

الصين تعلق التجارة في منتجات الحيوانات البرية

بكين- د ب أ:

علقت السلطات الصينية اليوم الأحد التجارة في منتجات الحيوانات البرية، إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبينما لا يُعرف بعد سبب الفيروس، فإن تفشيه مرتبط بسوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان وسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، وتردد أن سوق ووهان كان يباع بها حيوانات غريبة، بالإضافة إلى أطعمة بحرية.

كانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على الأقل بالإضافة إلى إصابة 1975 شخصا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين. وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عدد المصابين يتضمن 324 شخصا حالتهم حرجة.

السلطات الصينية فيروس كورونا الصين الحيوانات البرية

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