فرنسا تؤكد دعمها لوحدة واستقرار لبنان

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود الفرنسية المبذولة لمساعدة لبنان في كافة المجالات.

وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان اليوم السبت - أن ماكرون هنأ عون بتشكيل الحكومة الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق للبنان أن التزم بتنفيذها خلال انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي عقده في شهر أبريل 2018 .

من جانبه، شكر الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، واستعرض معه الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا وجهود العمل على معالجة الأزمات الراهنة بما يحقق مصلحة اللبنانيين ووحدتهم واستعادة النهوض الاقتصادي.