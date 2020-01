سقوط قتلى وانهيار مبانٍ.. زلزال قوي يضرب تركيا وإسرائيل (فيديو)

وكالات:

أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع عدد القتلى إلى 4 أشخاص في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق رصد هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية شعر بها سكان معظم المدن السورية.

فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

وتداول مستخدموا التواصل الاجتماعي الأتراك مقاطع فيديو للزلزال الذي وقع شرقي البلاد، لتظهر حالة من الذعر والرعب في البلاد.

