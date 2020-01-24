سقوط قتلى وانهيار مبانٍ.. زلزال قوي يضرب تركيا وإسرائيل (فيديو)
وكالات:
أعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.
وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع عدد القتلى إلى 4 أشخاص في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق رصد هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية شعر بها سكان معظم المدن السورية.
فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.
وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.
وتداول مستخدموا التواصل الاجتماعي الأتراك مقاطع فيديو للزلزال الذي وقع شرقي البلاد، لتظهر حالة من الذعر والرعب في البلاد.
#Breaking— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) January 24, 2020
6.8 -magnitude earthquake struck #Turkey's southwestern #Diyarbakir , #elazig and Batman provinces. pic.twitter.com/MZssxOwOYI
🇹🇷💢#Turkey strong #Earthquake Sismo mw6.7 prof 10km, Epicentro 4km ENE Doganyol, Int-VI+— 🛰️ (@GE0_Twitts) January 24, 2020
24Ene17:55UTC
📸Elazığ Reg
🙏 pic.twitter.com/U7SMzVQOwk
Footage showing after math of the Turkish Earthquake.— Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) January 24, 2020
Türkey Depreminden Sonra
بعد زلزال تركيا#Turkey #Türkye #deprem #التركيا #زلزل #earthquake #earthquakes pic.twitter.com/7EpBqupdIa
-
611
-
268
-
208
-
191
-
125
-
122
-
120
-
119
-
103
-
100
-
92
-
90
-
75
-
68