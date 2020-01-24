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الصدر يعلن البراءة من كل سياسي يحاول تأخير تشكيل الحكومة

08:10 م الجمعة 24 يناير 2020
الصدر يعلن البراءة من كل سياسي يحاول تأخير تشكيل الحكومة

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

النجف(العراق) - (د ب ا ):

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة "البراءة" من كل سياسي يحاول تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أعلن " براءاتي من كل سياسي يحاول تأخير عجلة التقدم بتشكيل حكومة قوية مستقلة ذات سيادة ووطنية ونزاهة وكفاءة، تبعد عن الاحتلال والتدخلات الخارجية".

وأوضح أن السياسيين " هم طلاب سلطة ومال، وما أنا إلا عاشق للوطن وشعبه ولا أهوى السلطة ولا أطلب المال".

ولا يزال الفرقاء السياسيون في العراق عاجزين عن ايجاد بديل لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة تدير البلاد مؤقتا لمدة تصل الى 9اشهر تتولى التمهيد لإجراء انتخابات عامة مبكرة للبلاد للمرحلة المقبلة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

مقتدى الصدر الشيعة العراق حكومة العراق

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