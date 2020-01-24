مركز أمريكي يعلن اكتشاف ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا في شيكاغو

وكالات:

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اكتشاف ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، قادمة من مدينة ووهان الصينية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، فإن المريضة المصابة بالفيروس، في الستينات من عمرها، وتتلقى العلاج حاليًا في مستشفى بولاية شيكاغو، بعد عزلها عن باقي المرضى.

وأوضح مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، أن ستة وستين شخصًا من 22 ولاية يخضعون حاليًا للفحص بشأن الفيروس.

وسحبت الولايات المتحدة موظفي قنصيلتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس كورونا الجديد بها.

وأصدرت السلطات الأمريكية أمرًا بذلك بسبب الانتشار السريع للفيروس الجديد، والمشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، و"اكتظاظ المستشفيات" بالمدينة بالمرضى، وفقا لما ذكره متحدث باسم السفارة الأمريكية فى بكين. اليوم الجمعة.

أغلقت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجدداً عقب امتناع منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي ّ في الصين إلى 26 شخصاً من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.