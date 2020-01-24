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الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل ونتمسك بحل الدولتين

04:47 م الجمعة 24 يناير 2020
الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل ونتمسك بحل الدولتين

عادل الجبير

القاهرة- (وكالات):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل، مُشددًا على تمسك المملكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وقال: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟".

وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.

في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، مؤكدًا أن السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن، وقال: "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

عادل الجبير السعودية مجلس الأمن إسرائيل

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