"عزل أكثر من 11 مليونا".. إجراء صيني غير مسبوق لحصار "كورونا" القاتل

القاهرة- وكالات:

عزلت السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن، الخميس، في خطوة غير مسبوقة لمحاولة وقف تفشي فيروس كورونا الجديد الذي قتل حتى الآن ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصاب نحو 571، وانتشر في أنحاء الصين و5 دول أخرى، وذلك خلال عطلة السنة الصينية الجديدة، التي تشهد زخمًا في السفر داخل البلاد وخارجها.

وسارعت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع بإغلاق محطة قطارات ووهان، في وسط الصين، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وفي تمام الساعة الـ10:00 صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، سدت القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين جودين جاليا، في مقابلة مع مكتب منظمة الصحة العالمية ببكين: "على حد علمي، فإن محاولة احتواء مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أمر جديد في مجال العلم. لم يتم تجربته من قبل كأحد تدابير الصحة العامة. لكن لا يمكننا في هذه المرحلة التكهن بإمكانية نجاها أو فشلها".

ونشرت وكالة شينخوا بيانا للسلطات المحلية طالبت خلالها من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات لزوارهم. وجاء في البيان: "كل من يتجاهل التحذير سيعاقب وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة".

كما جرى إغلاق محطات القطار والمطار ومترو الإنفاق والعبارات والحافلات، وذلك بهدف "وقف انتشار الفيروس والحد من تفشيه وضمان صحة الأشخاص وسلامتهم"، وفق شينخوا.

وأمس الأربعاء، حذر نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة لي بن، المواطنين على ضرورة بضرورة تجنب الزحام والتجمعات العامة.

وفي خارج البر الصيني، تم تأكيد حالة واحدة في مناطق هونج كونج وماكاو وتايوان، وكذلك في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند.

ووفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الخميس، تأكّد إصابة 571 شخصًا بالتهاب رئوي بسبب كورونا الجديد، في 25 منطقة حتى نهاية أمس الأربعاء. فيما تم الإبلاغ عن 393 حالة مشتبه بها.

وذكرت اللجنة أن حالات الالتهاب الرئوي أفضت إلى وفاة 17 شخصًا، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وتتراوح أعمارهم بين 48 و89 عاما، بحسب شينخوا.

وأشارت إلى أن معظم المرضى الذين توفوا عانوا من مشاكل صحية أساسية مثل تليف الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وقالت اللجنة انه تم تتبع اجمالى 5897 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة، من بينها 4928 تحت الملاحظة الطبية، بينما خرج 969 آخرون من المستشفى.

ويمكن أن تستغرق فترة حضانة الفيروس، وهي الفترة الفاصلة بين الإصابة وحتى ظهور الأعراض، ما يقرب من 14 يومًا، وفقًا لخطة الوقاية والسيطرة التي أصدرتها اللجنة أمس الأربعاء.