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روسيا: مقتل 40 جنديًا سوريًا في هجوم مُسلح بإدلب

10:48 ص الخميس 23 يناير 2020
روسيا: مقتل 40 جنديًا سوريًا في هجوم مُسلح بإدلب

جنود سوريون - أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، بمقتل نحو 40 جنديا سوريا، وإصابة 80 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزارة أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للجيش السوري أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه تم قتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.

وزارة الدفاع الروسية إدلب سوريا هجوم مسلح

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