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شكري يشارك في اجتماع لدول جوار ليبيا في الجزائر

04:12 م الأربعاء 22 يناير 2020
شكري يشارك في اجتماع لدول جوار ليبيا في الجزائر

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (د ب أ):

توجه سامح شكري وزير الخارجية، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده بالعاصمة الجزائرية غدا الخميس.

ووفق المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، سيبحث الاجتماع الوزاري التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وأشار المتحدث إلى أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.

سامح شكري ليبيا أحداث ليبيا الجزائر وزارة الخارجية

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