هونج كونج تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

هونج كونج- (د ب أ):

ربما تؤكد هونج كونج أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، الأربعاء، لسائح صيني سافر إلى المدينة على متن قطار سريع، قادما من مدينة ووهان، وسط الصين وهي مركز تفشي الفيروس، طبقا لما ذكرته مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويخضع المريض وهو من مواطني مدينة ووهان ، للعزل الصحي حاليا ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات .

وأثبت اختباران إصابة الرجل بالفيروس. ويُجرى اختبار ثالث.

وتبين أنه يعاني من حمى شديدة، عندما وصل إلى محطة السكك الحديدية للقطارات السريعة في هونج كونج في منطقة "ويست كولون" أمس الثلاثاء.

وذكر مصدر طبي أن الرجل كان أيضا يعاني من سيلان الأنف، لكن لم تظهر عليه أعراض التهاب رئوي.

وسيتم إرسال الرجل إلى مركز الأمراض المعدية في مستشفى "الأميرة مارجريت"، التابع للسلطات الصحية في كواي تشونج إذا أثبت اختبار آخر إصابته بالفيروس .

وستعلن وزيرة الصحة صوفيا تشان سيو تشي عن المزيد من التفاصيل في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بالتوقيت المحلي.