رويترز: إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مساء اليوم

وكالات

قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام لبنانية، اليوم إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن ليل الثلاثاء، بعد أن أبرمت حركة حزب الله وحلفاؤها اتفاقًا على حكومة تواجه تحديًا هو معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان، لـ"رويترز" إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية.

وقال المصدران السياسيان البارزان، إن كل القضايا التي كانت تعرقل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة تم حلها.

وفي وقت سابق من اليوم، كتب علي حسن خليل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".

وأصبحت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أكثر إلحاحًا منذ اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن إصابة المئات مطلع الأسبوع، ويعاني اللبنانيون العاديون من القيود التي فرضتها المصارف على الوصول لمدخراتهم ومن انخفاض قيمة الليرة وفقدان الوظائف وارتفاع نسبة التضخم.

ولم يتمكن حزب الله وحلفاؤه السياسيون من التوافق على تشكيل الحكومة منذ تسمية وزير التعليم السابق حسان دياب رئيسًا جديدًا للوزراء قبل أكثر من شهر.

وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية إن دياب توجه لقصر الرئاسة في بعبدا يوم الثلاثاء وإن من المتوقع أن يلحق به رئيس البرلمان نبيه بري تمهيدًا لإعلان الحكومة.

ومن المتوقع أن تتألف الحكومة من متخصصين أكثر من الشخصيات السياسية، وهو مطلب نادى به المحتجون، لكن الأحزاب السياسية سعت لطرح أسماء المتخصصين بنفسها للحفاظ على نفوذها داخل مجلس الوزراء.